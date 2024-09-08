В Москве наградили лучших зарубежных учителей русского языка

В Москве наградили лауреатов XXIV Международного Пушкинского конкурса для лучших иностранных учителей по русскому языку. Об этом сообщила «Российская газета».

Тема конкурса 2024 года была приурочена к 225-летию российского поэта Александра Пушкина. Издание совместно с Правительством Москвы выступило организатором мероприятия.

В нем приняли участие 239 преподавателей из 21 страны. Наибольшее количество эссе прислали учителя русского языка из Узбекистана, Казахстана и Киргизии. При этом отмечается, что к конкурсу впервые присоединились и участники из Колумбии.

«Для нас русский язык становится якорем и национальным кодом. У вас был выбор, какой язык преподавать, вы выбрали русский, и, глядя на вас, думаю, что у него прекрасное будущее», - заявил в ходе мероприятия специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Пушкинский конкурс учредили в 2000-м году. За двадцать четыре года проведения мероприятия 1 тысяча 200 человек из 50 стран мира стали его лауреатами.

