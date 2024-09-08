В Москве наградили лучших зарубежных учителей русского языка
В Москве наградили лауреатов XXIV Международного Пушкинского конкурса для лучших иностранных учителей по русскому языку. Об этом сообщила «Российская газета».
Тема конкурса 2024 года была приурочена к 225-летию российского поэта Александра Пушкина. Издание совместно с Правительством Москвы выступило организатором мероприятия.
В нем приняли участие 239 преподавателей из 21 страны. Наибольшее количество эссе прислали учителя русского языка из Узбекистана, Казахстана и Киргизии. При этом отмечается, что к конкурсу впервые присоединились и участники из Колумбии.
«Для нас русский язык становится якорем и национальным кодом. У вас был выбор, какой язык преподавать, вы выбрали русский, и, глядя на вас, думаю, что у него прекрасное будущее», - заявил в ходе мероприятия специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Пушкинский конкурс учредили в 2000-м году. За двадцать четыре года проведения мероприятия 1 тысяча 200 человек из 50 стран мира стали его лауреатами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер заслуженный артист России Генрих Вавилов
- Guardian: Илон Маск может стать первым в мире триллионером
- Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург
- Адвокат: рэпера Моргенштерна не выдадут России в случае объявления в розыск
- В Московской области задержали домогавшегося ребенка мигранта
- Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» собрал в прокате более 200 млн рублей
- Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
- На заводе «Автоваз» загорелась формовочная линия
- Мэр Оренбурга: ущерб коммунальной инфраструктуре от паводка превысил 800 млн
- Власти Сочи опровергли информацию о нахождении морской мины на пляже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru