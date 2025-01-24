Медведев призвал регионы уделять особое внимание вернувшимся с фронта бойцам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил регионы уделять особое внимание помощи вернувшимся со спецоперации на Украине бойцам. Соответствующее видео опубликовано на странице Медведева во «ВКонтакте».

Он отметил, что это общая ответственность глав субъектов федерации. Медведев подчеркнул, что внимание к этой теме ослаблять нельзя.

Зампред Совбеза РФ также заявил, что твердость духа и любовь к Родине являются основой характера российских бойцов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все защитники страны должны быть уравнены в выплатах. По его словам, никто не должен быть поставлен в разные условия, передает «Радиоточка НСН».

