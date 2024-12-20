Путин: Все защитники России должны быть уравнены в выплатах

Все защитники России, включая бывших сотрудников ЧВК, должны быть уравнены в выплатах, сообщает RT со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

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По его словам, никто не должен быть поставлен в разные условия.

Также глава государства заявил, что Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации. Он назвал это чувствительным вопросом для многих людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Российская АрмияВладимир Путин

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