Путин: Все защитники России должны быть уравнены в выплатах
20 декабря 202406:16
Все защитники России, включая бывших сотрудников ЧВК, должны быть уравнены в выплатах, сообщает RT со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.
По его словам, никто не должен быть поставлен в разные условия.
Также глава государства заявил, что Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации. Он назвал это чувствительным вопросом для многих людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВФ: В России наблюдается быстрый рост зарплат
- Путин: Все защитники России должны быть уравнены в выплатах
- Заведено дело после «минирования» автомобиля депутата Картаполова
- Орбан: В предложении об обмене пленными речь шла о 700 человек
- Зеленский: Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта
- Сийярто: Украина начала безобразную кампанию против Венгрии
- Банкир Задорнов посоветовал россиянам положить миллион рублей на депозит
- СМИ: В декабре в России полностью заблокируют YouTube
- Ломали руки, ноги: Украинский пленный заявил о жестоком обращении командования к военным ВСУ
- В Кремле заявили, что оскорбления Зеленского в адрес Путина говорят о неспособности собраться
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru