Путин: Все защитники России должны быть уравнены в выплатах

По его словам, никто не должен быть поставлен в разные условия.

Также глава государства заявил, что Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации. Он назвал это чувствительным вопросом для многих людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

