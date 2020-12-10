Медведев призвал отбирать животное за жестокое обращение

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что d законодательство о жестоком обращении с животными необходимо внести правки. По его словам, если хозяин плохо обращается со своим питомцем, то наказанием за такое деяние должен быть не просто штраф, как сейчас - необходимо животное отбирать.

Медведев также считает, что нужно продумать вопрос, куда изъятое животное должно потом попадать.