Медведев призвал отбирать животное за жестокое обращение
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что d законодательство о жестоком обращении с животными необходимо внести правки. По его словам, если хозяин плохо обращается со своим питомцем, то наказанием за такое деяние должен быть не просто штраф, как сейчас - необходимо животное отбирать.
Медведев также считает, что нужно продумать вопрос, куда изъятое животное должно потом попадать.
Об этом Медведев сообщил во время онлайн-приема граждан, передает ТАСС. В ходе приема житель Краснодарского края задал вопрос председателю ЕР о том, возможно ли проработать закон о жестоком обращении с животными, «чтобы он работал до того, как животное серьезно пострадает или погибнет».
Медведев согласился, что подобное поведение владельцев животных наносит травму окружающим, не говоря уже о самом питомце.
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