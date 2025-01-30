Медведев призвал к немедленному выдворению из России мигрантов-наркоманов

По его мнению, аналогичным образом следует поступать с иностранцами, у которых диагностированы опасные болезни.

Медведев указал, что следует проработать механизм, который не позволит таким мигрантам легализоваться и получить российское гражданство.

«Без этого невозможно в полной мере обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан, и противодейстовать наркомании и преступности... Соображения гуманитарного порядка здесь работать не должны», - заключил он, добавив, что нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому за организацию нелегальной миграции будут конфисковывать имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».