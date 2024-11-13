МВД лишило гражданства РФ более 1,3 тысячи человек с начала 2024 года

Более 1,3 тысячи иностранцев лишились приобретенного российского гражданства с января 2024 года по решению МВД, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Уточняется, что с января по октябрь силовики провели почти 250 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства.

В результате с начала года число преступлений иностранцев снизилось на 2,6%, а количество привлеченных за преступления мигрантов уменьшилось на 3,8%. При этом доля совершенных иностранными гражданами преступлений от общего числа составила 4,3%.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов. Совершение правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей, а повторное - от 10 до 60 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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