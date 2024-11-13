МВД лишило гражданства РФ более 1,3 тысячи человек с начала 2024 года
Более 1,3 тысячи иностранцев лишились приобретенного российского гражданства с января 2024 года по решению МВД, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Уточняется, что с января по октябрь силовики провели почти 250 тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства.
В результате с начала года число преступлений иностранцев снизилось на 2,6%, а количество привлеченных за преступления мигрантов уменьшилось на 3,8%. При этом доля совершенных иностранными гражданами преступлений от общего числа составила 4,3%.
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов. Совершение правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей, а повторное - от 10 до 60 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арест экс-адвоката Пашаева продлили до 15 января
- МВД лишило гражданства РФ более 1,3 тысячи человек с начала 2024 года
- Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок
- Цены на сливочное масло в России выросли за неделю на 1,2%
- В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона
- Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки
- Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме
- Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за ковер с Богоматерью
- Минпромторг обновил список рекомендованных для госслужащих в РФ автомобилей
- Пользователи в YouTube смогут создавать ремиксы с помощью ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru