Медведев призвал членов «Единой России» направить зарплату на помощь врачам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий призвал членов партии «Единая Россия» направить месячную зарплату на помощь медицинским работникам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая России» приняла решение перечислить зарплаты депутатов за апрель в фонд помощь медикам, которые ведут борьбу с COVID-19. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Он не уточнил сумму, однако ранее Миронов заявлял, что зарплата каждого депутата Госдумы составляет 350 тысяч рублей в месяц. В думской фракции «Справедливой России» состоят 22 депутата.

Памфилова отдаст свою пенсию на собак и кошек

Кроме того, стало известно, что перевести часть своих зарплат на помощь гражданам в условиях распространения коронавирусной инфекции решили члены Центризбиркома. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЗарплатаЕдиная РоссияДмитрий Медведев
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