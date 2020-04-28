Медведев призвал членов «Единой России» направить зарплату на помощь врачам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий призвал членов партии «Единая Россия» направить месячную зарплату на помощь медицинским работникам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая России» приняла решение перечислить зарплаты депутатов за апрель в фонд помощь медикам, которые ведут борьбу с COVID-19. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.



Он не уточнил сумму, однако ранее Миронов заявлял, что зарплата каждого депутата Госдумы составляет 350 тысяч рублей в месяц. В думской фракции «Справедливой России» состоят 22 депутата.