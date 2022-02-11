Медведев предупредил о риске появления этнических анклавов в РФ

Реальный риск появления этнических анклавов существует в России в связи с компактным проживанием мигрантов. Такого рода локации носят преступный характер, а их члены не соблюдают законы страны, где находятся, предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что в этой сфере необходим контроль. Назначенный главой межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики Медведев назвал такие анклавы «маленькими государствами в государстве» с собственными правилами и порядком.

Без соответствующего надзора такие места превращаются в «рассадники экстремистских и террористических настроений», в них растет преступность, констатировал замглавы Совбеза. Кроме того, по его словам, возникают враждебные отношения между местными жителями и приезжими.

По оценке Медведева, принимаемые сейчас меры профилактики недостаточны, и «стычки случаются каждый день». Он также попенял властям муниципалитетов и регионов, которые не знают настроения внутри диаспор, не контактируют с их лидерами.

Дмитрий Медведев также призвал сделать обязательным медицинское освидетельствование иностранных граждан, которые въезжают в Россию на длительное время.

