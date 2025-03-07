Медведев предупредил о рисках распада страны из-за «коллективного расслабона»

В результате удара ВСУ двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области несколько человек погибли и получили ранения

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Премьер-министр Мишустин установил в РФ новый профессиональный праздник — День архитектора

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