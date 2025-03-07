Медведев предупредил о рисках распада страны из-за «коллективного расслабона»
Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие сложностей и так называемый «коллективный расслабон» могут быть опасны для страны. По его словам, это может привести к разобщенности и, в конечном итоге, к распаду государства.
Заявление прозвучало на встрече с женщинами партии «Единая Россия» в преддверии Международного женского дня.
Медведев подчеркнул, что нация объединяется только в периоды испытаний. В то время как отсутствие угрозы может создавать ложное чувство безопасности.
Это, по мнению Медведева, может привести к дезинтеграции общества и негативным последствиям для государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru