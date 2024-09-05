Медведев предложил запретить приезжающим в РФ мигрантам привозить свои семьи
Следует запретит мигрантам, приезжающим в Россию на сезонные работы, привозить в страну свои семьи. Как пишет ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — отметил он.
Медведев добавил, что ограничения на пребывание в России мигрантов должны также касаться мигрантских семей и анклавов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что низкоквалифицированные мигранты, приезжающие в Россию на заработки, не должны везти с собой свои семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru