Медведев предложил запретить приезжающим в РФ мигрантам привозить свои семьи

«Если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — отметил он.

Медведев добавил, что ограничения на пребывание в России мигрантов должны также касаться мигрантских семей и анклавов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что низкоквалифицированные мигранты, приезжающие в Россию на заработки, не должны везти с собой свои семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

