Глава СПЧ Фадеев назвал законным отказ в приеме детей мигрантов без знания языка
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что отказ принимать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком, не нарушает Конституцию России.
По его словам, каждый ребенок имеет право на общее среднее образование, но для его получения требуется знание русского языка. Таким образом, детей, не говорящих на государственном языке, необходимо сначала обучить ему.
Фадеев также отметил необходимость анализа расходов на социальное обеспечение мигрантов, включая медицинскую помощь для них и их семей, и призвал провести соответствующие расчеты.
В СПЧ также предложили обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования с мигрантами, приезжающими на работу, а также разрешить въезд их родственникам на длительный срок только при наличии медицинской страховки, оформленной за счет мигранта или его работодателя, передает «Радиоточка НСН».
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