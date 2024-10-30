Глава СПЧ Фадеев назвал законным отказ в приеме детей мигрантов без знания языка

Фадеев также отметил необходимость анализа расходов на социальное обеспечение мигрантов, включая медицинскую помощь для них и их семей, и призвал провести соответствующие расчеты.

В СПЧ также предложили обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования с мигрантами, приезжающими на работу, а также разрешить въезд их родственникам на длительный срок только при наличии медицинской страховки, оформленной за счет мигранта или его работодателя, передает «Радиоточка НСН».