Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что такую возможность, по словам премьер-министра, получат только нуждающиеся семьи. Медведев подчеркнул, что нынешняя сумма пособий была введена временно в 1994 году, с тех пор она не индексировалась.

Напомним, в апреле Дмитрий Медведев заявил, что нуждающиеся семьи, доход которых составляет менее двух прожиточных минимумов, с 2020 года начнут получать выплаты на первенца.