Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом сообщает ТАСС, подчёркивая, что такую возможность, по словам премьер-министра, получат только нуждающиеся семьи. Медведев подчеркнул, что нынешняя сумма пособий была введена временно в 1994 году, с тех пор она не индексировалась.
Напомним, в апреле Дмитрий Медведев заявил, что нуждающиеся семьи, доход которых составляет менее двух прожиточных минимумов, с 2020 года начнут получать выплаты на первенца.
Между тем, накануне стало известно, что власти некоторых регионов, в частности, Ивановской области, предложили лишить государственных пособий «мнимых бедных» - людей, имеющих огород или свободную жилплощадь. Освободившиеся деньги чиновники предлагают направить действительно нуждающимся людям.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН раскритиковал это предложение.
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