Медведев поздравил россиян с Новым годом
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, отметив, что уходящий год был трудным. Видеообращение политика опубликовано на его странице в Instagram.
По словам зампредседателя Совбеза, 2020 год принёс тяжёлые испытания: коронавирус заставил всех сомневаться, справится ли человечество с этой глобальной угрозой.
Медведев отметил, что в жизни людей вновь появились понятия сострадания, сочувствия, поддержки и заботы, которые обрели важное значение для каждого.
Зампред назвал Новый год особым, долгожданным и самым радостным праздником, а также пожелал россиянам здоровья, благополучия и счастья.
Ранее с новогодним обращением к жителям страны выступил президент России Владимир Путин.
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