Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, отметив, что уходящий год был трудным. Видеообращение политика опубликовано на его странице в Instagram.

По словам зампредседателя Совбеза, 2020 год принёс тяжёлые испытания: коронавирус заставил всех сомневаться, справится ли человечество с этой глобальной угрозой.

Медведев отметил, что в жизни людей вновь появились понятия сострадания, сочувствия, поддержки и заботы, которые обрели важное значение для каждого.

Зампред назвал Новый год особым, долгожданным и самым радостным праздником, а также пожелал россиянам здоровья, благополучия и счастья.

Ранее с новогодним обращением к жителям страны выступил президент России Владимир Путин.

