Медведев пошел на попятную. Четыхдневная рабочая неделя фантазия?
Премьер-министр России назвал условия, от которых будет зависеть переход на сокращенную рабочую неделю, пишет РИА Новости. Среди них он назвал «конкретную ситуацию в экономике» и «конкретные виды производств».
«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — сказал глава правительства, добавив, что необходимо соблюдать гарантии и нормы законодательства, чтобы не привести к ухудшению трудового статуса работника.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что переход к четырехдневной рабочей неделе может наступить для ряда профессий уже завтра. Эксперты в эфире НСН высказали свои мнения по данному поводу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей