Медведев пошел на попятную. Четыхдневная рабочая неделя фантазия?

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — сказал глава правительства, добавив, что необходимо соблюдать гарантии и нормы законодательства, чтобы не привести к ухудшению трудового статуса работника.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что переход к четырехдневной рабочей неделе может наступить для ряда профессий уже завтра. Эксперты в эфире НСН высказали свои мнения по данному поводу.



