Медведев подтвердил переход на рабочую четырёхдневку
Глава правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия может перейти в на четырехдневную рабочую неделю. Произойдёт это в недалёком будущем, но не сию секунду, завил премьер-министр на встрече с председателем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
Как подчеркнул Медведева, уменьшение время работы необходимо увязать с ростом производительности труда с сохранением уровня заработной платы.
Также премьер-министр высказался за проработку возможности удаленного труда и гибкого графика работы, отмечает «ФедералПресс».
Ранее депутаты Госдумы предложили серьёзно взвесить все риски при переходе на четырёхдневную рабочую неделю, чтобы избежать роста безработицы и инфляции.
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