Медведев подтвердил переход на рабочую четырёхдневку

Глава правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия может перейти в на четырехдневную рабочую неделю. Произойдёт это в недалёком будущем, но не сию секунду, завил премьер-министр на встрече с председателем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Как подчеркнул Медведева, уменьшение время работы необходимо увязать с ростом производительности труда с сохранением уровня заработной платы.

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Также премьер-министр высказался за проработку возможности удаленного труда и гибкого графика работы, отмечает «ФедералПресс».

Ранее депутаты Госдумы предложили серьёзно взвесить все риски при переходе на четырёхдневную рабочую неделю, чтобы избежать роста безработицы и инфляции.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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