Медведев подтвердил переход на рабочую четырёхдневку

Глава правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия может перейти в на четырехдневную рабочую неделю. Произойдёт это в недалёком будущем, но не сию секунду, завил премьер-министр на встрече с председателем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Как подчеркнул Медведева, уменьшение время работы необходимо увязать с ростом производительности труда с сохранением уровня заработной платы.