Медведев поручил губернаторам взять на личный контроль ситуацию с лесными пожарами
Взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами поручил главам регионов премьер-министр России Дмитрий Медведвев, сообщает ТАСС.
«Каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль — не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — цитирует премьера RT.
По последним данным в Сибири горит более миллиона гектаров леса. Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в пяти регионах страны, особенно сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
По данным эксперта лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константина Кобякова, пожары, охватившие Сибирь, могут привести к полному уничтожению промыслового леса в России уже через 10 лет, пишет Ura.ru.
Напомним, накануне губернатор Красноярского края Александр Усс высказался о ситуации с пожарами в регионе. Он отметил, что пожары — «природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».
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