Медведев поручил губернаторам взять на личный контроль ситуацию с лесными пожарами

Взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами поручил главам регионов премьер-министр России Дмитрий Медведвев, сообщает ТАСС.

«Каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль — не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — цитирует премьера RT.

По последним данным в Сибири горит более миллиона гектаров леса. Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели в пяти регионах страны, особенно сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.