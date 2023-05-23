Медведев поддержал пиратство западного контента
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о поддержке распространения западной интеллектуальной собственности путем пиратства. Об этом он политик заявил в интервью RT.
Отмечается, что Медведеву был задан вопрос, нуждается ли в корректировке российское законодательство касательно распространения западного пиратского контента на территории России. Политик ответил, что такие действия будут равносильны отмене российского законодательства, строящегося на Бернской, Женевской конвенции об интеллектуальной собственности.
При этом Медведев добавил, что приветствует появление большого количества бесплатного контента в условиях санкционного давления.
Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» может в течение трех лет заместить контент ушедших из России западных кинокомпаний. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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