Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях.
На встрече с благотворителями и меценатами он подчеркнул, что в период специальной военной операции огромное количество россиян нуждаются в помощи и поддержке. Медведев отметил, что поддержка нужна и самим военнослужащим, и их семьям, и людям, которые живут в прифронтовых регионах. Он также напомнил, что ЕР с самого начала развернула волонтерскую сеть.
Так, с начала спецоперации в России были организованы волонтерские объединения, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Добровольцы по всей стране отправляют на линию соприкосновения одежду, обувь и письма, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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