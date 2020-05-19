Медведев определил главную задачу для страны на данный момент

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сформулировал главную задачу для страны на ближайший период. По словам бывшего премьер-министра, цель заключается в «аккуратном выходе из так называемой самоизоляции».

Эту тему Медведев поднял на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап», передает ТАСС. По его словам, просто важно, чтобы люди, например, вновь могли заниматься нормально спортом, гулять на улице. Как считает зампредседателя Совбеза, решение этой задачи отодвинуло на второй план все другие, в том числе и внедрение инновационных технологий.

При этом он отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в сложившихся условиях функционируют недостаточно эффективно. Медведев предложил подумать, каким образом изменить ситуацию, чтобы эти службы на практике стали связующим звеном между работодателем и работником.

