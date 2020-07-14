Медведев опасается новых волн коронавируса
Заместитель председателя Совета безопасности России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал к активизации международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, поскольку нельзя исключить второй или третьей волны пандемии. Об этом бывший премьер-министр РФ заявил на международном межпартийном круглом столе с участием руководства зарубежных парламентских партий.
Медведев также подчеркнул, что никто не может гарантировать эффективность препаратов против COVID-19. В этих условиях, по его словам, положительный результат зависит от слаженных совместных усилий. Он отметил, что сроки, когда корнавирус будет побеждён, назвать практически невозможно, однако наличие «оптимистической воли» позволит справиться с этой глобальной проблемой, передает РИА Новости.
Ранее главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США Энтони Фаучи выступил с утверждением, что Земля пока находится только в начале пандемии коронавируса. В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что спрогнозировать возможную новую волну заболевания не представляется возможным из-за наличия слишком большого числа факторов.
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