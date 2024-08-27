Медведев: Необходима корректировка зарплат для решения миграционных проблем

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от ЕР на выборах заявил, что необходимо эффективно распределять трудовые ресурсы для решения миграционных проблем в России.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях зарплата неквалифицированных работников, таких как курьеры, может быть выше, чем у молодых инженеров, что он считает несправедливым.