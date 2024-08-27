Медведев: Необходима корректировка зарплат для решения миграционных проблем

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от ЕР на выборах заявил, что необходимо эффективно распределять трудовые ресурсы для решения миграционных проблем в России.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях зарплата неквалифицированных работников, таких как курьеры, может быть выше, чем у молодых инженеров, что он считает несправедливым.

Медведев призвал участников СВО активно информировать о ситуации на фронте

На встрече с кандидатами от ЕР Медведев отметил, что в Москве зарплата курьеров иногда превосходит зарплату молодых инженеров, что ставит под сомнение ценность образования.

Он предложил рассмотреть возможность привлечения отечественных работников для выполнения задач, не требующих высокой квалификации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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