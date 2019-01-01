Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта

Начать использовать электронные паспорта россияне смогут через четыре года. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в настоящее время срок перехода запланирован на 2023-ий. А это на два года раньше, чем предполагалось изначально.

Ранее стало известно, что модель документа уже согласована: электронный паспорт будет похож на пластиковую банковскую карту. В нём будет содержаться та же информация, что и в нынешнем бумажном. Кроме того, туда добавятся данные о водительских правах и СНИЛС. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный, отмечает Свободная пресса.

На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей.

Между тем, власти задумались и о введении в России электронных водительских удостоверений. В беседе с НСН эти планы прокомментировал председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.







