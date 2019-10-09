Медведев назначил нового главу Росгидромета
Новым главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) назначен Игорь Шумаков. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что ранее Шумаков был заместителем руководителя Росгидромета.
Предыдущий глава Росгидромета Максим Яковенко был отправлен в отставку решением главы кабмина в минувший четверг, 3 октября. Напомним, в сентябре деятельность федеральной службы критиковалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, где обсуждался вопрос ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
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