Медведев назначил нового главу Росгидромета

9 октября 201916:29

Новым главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) назначен Игорь Шумаков. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ранее Шумаков был заместителем руководителя Росгидромета.

Предыдущий глава Росгидромета Максим Яковенко был отправлен в отставку решением главы кабмина в минувший четверг, 3 октября. Напомним, в сентябре деятельность федеральной службы критиковалась на совещании у президента РФ Владимира Путина, где обсуждался вопрос ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

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Фото: РИА Новости
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