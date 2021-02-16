Медведев: Минздрав и Роспотребнадзор должны уделить внимание вакцинации мигрантов

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты разносят вирус, как и все остальные, поэтому должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

По мнению Медведева, мигранты нуждаются, в том числе, и в медицинской помощи, включая вакцинацию от COVID-19, особенно в случае их занятости в сфере обслуживания граждан.

Замглавы СБ отметил, что актуальным является вопрос документального подтверждения факта излечения от коронавируса.

«Как я понимаю, необходимость издания такого порядка все-таки существует, об этом коллеги говорят и из правоохранительных и других контрольных структур. Отсутствует именно форма специального медицинского документа», - констатировал Медведев.

Также он добавил, что мигранты должный жить и работать «в нормальных условиях» и в соответствии с российскими законами, соблюдая при этом санитарно-эпидемиологические правила.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, сообщает RT. По его словам, вопрос актуален не только для агропромышленного комплекса, но и для строительной отрасли.

