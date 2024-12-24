Медведев: Контракт на военную службу в этом году заключили почти 440 тысяч человек

В ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Медведев провел совещание, где обсуждался ход отбора граждан на военную службу в регионе и подводились итоги этой работы.

«Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек», - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контракты на службу в Вооруженных силах РФ в 2023 году подписали более 300 тысяч российских мужчин, а в этом году их число составило свыше 430 тысяч, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

