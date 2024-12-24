Медведев: Контракт на военную службу в этом году заключили почти 440 тысяч человек
Уже почти 440 000 россиян в этом году заключили контракт с Минобороны РФ на военную службу, рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Видео с его выступления опубликовано на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
В ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Медведев провел совещание, где обсуждался ход отбора граждан на военную службу в регионе и подводились итоги этой работы.
«Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек», - рассказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контракты на службу в Вооруженных силах РФ в 2023 году подписали более 300 тысяч российских мужчин, а в этом году их число составило свыше 430 тысяч, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru