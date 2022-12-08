Медведев допустил применение смертной казни

Речи о немедленном возвращении в России смертной казни не идет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Но вместе с тем, по его словам, это возможно, причем без изменения Конституции, при весомых основаниях - если опасность тягчайших преступлений зашкаливает или в военное время.

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«И тогда не нужно менять Конституцию, это абсолютно излишне. Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека», - пояснил Медведев.

Ранее стало известно, что позиция президента РФ Владимира Путина относительно смертной казни не поменялась, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Конституционный СудКонституция РФСмертная КазньДмитрий Медведев
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