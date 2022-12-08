Медведев допустил применение смертной казни

«И тогда не нужно менять Конституцию, это абсолютно излишне. Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека», - пояснил Медведев.

Ранее стало известно, что позиция президента РФ Владимира Путина относительно смертной казни не поменялась, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

