Медсестра из Германии рассказала, чем отличаются российские врачи
Российские врачи в вопросах диагностики подготовлены лучше, чем их немецкие коллеги, рассказала работавшая в одной из больниц Нижнего Новгорода медсестра из Германии Мария Герлиц в интервью изданию Mitteldeutscher Rundfunk.
Она, в частности, отметила, что российские специалисты «не брезгуют персональным осмотром», в то время как в Германии врачи больше полагаются на результаты компьютерной диагностики и лабораторных исследований, пишут «Известия».
Герлиц при этом отметила, что российские врачи не рассказывают пациентам о предстоящих методах лечения и не спрашивают, хотят ли те так лечиться. По её мнению, российским медикам не хватает вежливости. В то же время Герлиц признает, что с обращением к пациентам «не могли бы вы» пациенты не воспринимали её всерьёз. Отказавшись от вежливых оборотов речи, она достигла большего успеха в общении с пациентами.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ошибки врачей и непрофессиональное лечение в России приводят к более чем 70 тысяч случаев осложнений ежегодно.
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