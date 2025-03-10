Медицинские услуги в России за год подорожали почти на 15%
Медицинские услуги в России за год подорожали на 14,96%. Об этом со ссылкой на исследование журнала «Т-Ж» сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что средний чек на медуслуги в декабре 2024 года вырос до 4,5 тысячи рублей, однако в зависимости от региона это сумма может быть выше.
В частности, лидерами по тратам на частную медицину стали Москва и Санкт-Петербург. Средний чек в этих городах составил 7,2 тысячи рублей и 5,2 тысячи рублей, соответственно.
Также в исследовании отмечается, что частной медициной чаще всего пользуются люди в возрасте 31—35 лет.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что средняя зарплата российских врачей в 2024 году увеличилась до 123 тысяч рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru