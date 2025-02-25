Дефицит врачей в России объяснили разницей зарплат в регионах и плохим отношением
В России обучают достаточно врачей, однако не все специалисты продолжают работать по специальности, сообщил НСН Анатолий Домников.
Если бы средняя зарплата врачей в разных регионах была схожей, это бы помогло справиться с нехваткой кадров и трудовой миграцией, рассказал в интервью НСН председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
В 2024 году средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, при этом еще в 2019 году она была на уровне 80 тысяч рублей, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также отметил, что системе здравоохранения России сегодня не хватает порядка 23,2 тысячи специалистов. Домников подчеркнул, что зарплаты врачей в разных регионах отличаются кратно.
«Мы готовим большое число врачей, но низкая зарплата не всегда позволяет им оставаться в профессии. Как только уровень оплаты труда станет достойным, проблема кадрового дефицита решится сама собой. Уровень заработной платы в разных регионах отличается в четыре–пять раз. Медицинская общественность довела эту проблему до сведения президента России, и в 2019 году он поручил разработать единую систему оплаты труда по всей стране. Однако различия в региональных бюджетах приводят к разнице в среднем уровне зарплат. Согласно указу президента, зарплата врача должна составлять 200% от средней заработной платы по региону», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в ближайшие годы вопрос заработной платы врачей намерены отрегулировать.
«Профсоюз работников здравоохранения России совместно с Минздравом и Минтрудом практически разработали единую систему оплаты труда, и она была готова к внедрению. Однако с началом пандемии COVID-19 приоритеты изменились: медицинские работники оказались в красных зонах, и реализацию программы, которая уже была на финальном этапе, отложили до 2025 года. Сейчас расчеты, сделанные в то время, пересматриваются и уточняются. Думаю, в ближайшие три года новая система оплаты труда будет введена, что значительно улучшит ситуацию. Тем не менее, региональные коэффициенты все равно оставят дифференциацию в уровне зарплат между территориями», - пояснил он.
В свою очередь глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков в беседе с НСН отметил, что не только низкая зарплата мотивирует врачей сменить сферу деятельности.
«Сегодня к врачам относятся, как к обслуге, что медиков сильно угнетает. Кроме того, специалисты, которые получили образование еще при советской власти, хотят работать так, как их учили. Однако сейчас все подводят под стандарты, которые не всегда помогают, люди все нестандартные, разные. Правила работы врачей регламентированы, отступление от них чревато неприятностями. Систему здравоохранения уничтожили еще лет 15 назад. Медицина осталась, есть хорошие врачи и ученые, но они вне системы. Самой системы здравоохранения просто нет. Ничто уже не изменит ситуацию, точка невозврата пройдена», - сказал он.
Ранее вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что только обеспечение достойной зарплаты поможет привлечь молодых медицинских специалистов в государственные клиники.
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