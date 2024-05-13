«Медицина не поможет»: Мясников назвал три вещи, которые сокращают жизнь россиян

Александр Мясников заявил НСН, что диспансеризация не поможет увеличить продолжительность жизни россиян, если они не откажутся от алкоголя и вредной еды. 

Диспансеризация не поможет увеличить продолжительность жизни россиян, если граждане не начнут правильно питаться и не откажутся от курения и алкоголя, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составила 61,4 года. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, в 2023 году по сравнению с 2022 годом ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла на 1,5 года. Она также добавила, что расширение охвата населения диспансеризацией позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни на пять лет.

Мурашко заявил, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
«Под здоровой жизнью подразумевается активная жизнь, когда человек работает, ходит, он активен – не на инвалидности, не погряз в хронических болячках, депрессии, у него есть работа, он активен в семье и так далее. На продолжительность жизни сегодня влияет не медицина и не диспансеризация, хоть это и крайне важно. Есть три вещи, которые сокращают жизнь: физическая неактивность, неправильное питание, то есть, вся пищевая промышленность, так как сегодня мы просто едим яд – трансжиры, сахара, соль. А третье – это вредные привычки, включая курение и алкоголь. Отсюда эпидемия ожирения и то, что связано с этим – диабет, онкология, инфаркты, инсульты. Это три убийцы. Диспансеризация – это важно, но если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать», - предупредил он.

Мужчины живут меньше женщин, так как реже обращаются к врачам, не выплескивают стресс наружу, запивая его алкоголем, а также больше нуждаются в самореализации на работе, заявил ранее врач-невролог Александр Комаров «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеАлександр МясниковЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры