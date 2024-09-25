Мединский призвал убрать из школьной программы Обществознание
25 сентября 202418:39
Необходимо убрать из школьной программы Обществознание, заявил помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский, сообщает URA.RU.
По его словам, этот предмет в нынешнем виде абсолютно бесполезен. Медынский также считает, что курс Обществознания никак не пригодится в жизни нынешним школьникам.
Ранее Мединский заявил, что длительность образования в школах и вузах скоро сократят, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru