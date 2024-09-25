Мединский призвал убрать из школьной программы Обществознание

По его словам, этот предмет в нынешнем виде абсолютно бесполезен. Медынский также считает, что курс Обществознания никак не пригодится в жизни нынешним школьникам.

Ранее Мединский заявил, что длительность образования в школах и вузах скоро сократят, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

