Мединский подтвердил планы установить памятник Александру Невскому в Москве

«По поводу места установки пока единого мнения нет, [обсуждаются] несколько вариантов», — рассказал политик в беседе с агентством.

Мединский сообщил, что в честь отмечающегося в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского планируется установить памятник князю в Тосно (Ленинградская область), а также на месте Ледового побоища — на Чудском озере (Псковская область).

Ряд писателей и блогеров в феврале направили обращение в мэрию Москвы с просьбой вернуть на Лубянку памятник революционеру Феликсу Дзержинскому. Столичные власти предложили еще один вариант монумента — Александру Невскому. Голосование по выбору памятника стартовало 25 февраля на портале «Активный гражданин», напоминает РЕН ТВ.

Однако уже на следующий день голосование было остановлено, отмечает Газета.ру. Мнения москвичей разделились, спровоцировав разногласия. Как подчеркивал мэр Москвы Сергей Собянин, в будущем столица наверняка вернется к вопросу выбора памятника.

