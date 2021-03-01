Матвиенко заявила о возможности нового голосования за памятник на Лубянке
Голосование по выбору памятника на Лубянской площади в Москве может быть проведено снова с большим количеством вариантов монумента. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин остановил голосование по выбору памятника на Лубянке, напоминает МИР 24. Москвичам были предложены два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Мнения жителей столицы разделились, спровоцировав разногласия, сообщает РИА ФАН. При этом Собянин отметил, что в будущем Москва наверняка вернется к вопросу выбора монумента.
Как отметила Матвиенко, решение столичного мэра было правильным, так как подобные вопросы должны решать жители и власти города при условии консенсуса.
Кроме того, спикер подчеркнула, что голосование было запущено в не совсем точном формате.
«То есть, было много же разных предложений, а когда граждан загнали в историю, которая разделяет мнения, разделяет городское сообщество, когда было только два проекта ... Поэтому, мне кажется, Сергей Семенович принял мудрое решение», — добавила Матвиенко.
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