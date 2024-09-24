Мединский: Длительность образования в школах и вузах скоро сократят

Он отметил, что время диктует необходимость сокращения сроков образования. Обучение должно быть спрессовано, чтобы молодые люди раньше вступали в сферу профподготовки и были конкурентоспособными.

По его словам, 11 лет образования в школе приводят к тому, что молодежь только в 19 лет начинает размышлять, в какую профессию идти.

Мединский также выразил мнение, что классическое образование в вузах по 5-6 лет в ближайшие десятилетия тоже уйдет в прошлое, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

