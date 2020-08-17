Медиков вакцинируют против COVID-19 на третьем этапе испытаний

Разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина против нового коронавируса зарегистрирована «на условиях», в связи с чем сначала будут вакцинироваться граждане из групп повышенного риска – медработники. Об этом сообщили в Минздраве.

В сообщении отмечается, что вакцинация против COVID-19 будет полностью добровольной для лиц любого возраста и профессиональной принадлежности.

Предполагается, что первые прививки сделают одновременно с проведением третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация стартует примерно через месяц.

