Медики в Приморье сообщили о невыплате «ковидных» доплат

До этого выплаты составляли 25 тысяч рублей при сумме в 37,5 тысячи рублей у их коллег со станций «скорой» из соседних городов Приморья – Партизанска, Фокино. Медики уверяют, что учреждение подведомственно ФМБА и финансирование оттуда приходит в полном объеме. Также они пожаловались на то, что из-за нехватки младшего медперсонала часто фельдшерам приходится выезжать на вызовы больных коронавирусом в одиночку.

Как сообщалось, правительство России приняло решение выделить средства на дополнительные выплаты медикам, диагностам и другим работникам, помогающим в лечении COVID-19.

Также документ предусматривает распределение средств между субъектами РФ. Кроме того, руководству регионов России рекомендовали до 1 декабря утвердить правила распределения субсидии для допвыплат в 2020 году медицинским и иным работникам организаций.

