Медики рассказали о спасении эрзац-качка «Руки-Базуки»

15 ноября 201916:53

Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова рассказали, как будут лечить «Руки-Базуки» - жителя Пятигорска Кирилла Терешина, который ради славы и денег вкачал в свои верхние конечности 6 литров вещества синтол. О чрезвычайно сложной для пациента ситуации рассказал сайту KP.RU пластический хирург Дмитрий Мельников - доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Первого меда.

Терешину грозила даже смерть, а все специалисты отказывались от операции. Вызвано это непредсказуемостью последствий хирургического вмешательства.

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Никакие анализы не могут предсказать возможные осложнения, кроме того, по словам Мельникова, задача состоит не просто в том, чтобы удалить инородный материал из двух рук, но и сохранить их работоспособность.

Первая операция была проведена под мощным увеличением – хирург работал, оснащённый специальной оптикой, чтобы верно определить сосуды и нервы.

В результате из одной руки было удалено до 1,5 килограммов субстанции. Ранний послеоперационный период прошел успешно. Теперь предстоят ещё как минимум три операции.

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Фото: facebook.com/АrmsBazookas
ТЕГИ:Руки-базукиОперация