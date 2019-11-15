Медики рассказали о спасении эрзац-качка «Руки-Базуки»

Никакие анализы не могут предсказать возможные осложнения, кроме того, по словам Мельникова, задача состоит не просто в том, чтобы удалить инородный материал из двух рук, но и сохранить их работоспособность.

Первая операция была проведена под мощным увеличением – хирург работал, оснащённый специальной оптикой, чтобы верно определить сосуды и нервы.

В результате из одной руки было удалено до 1,5 килограммов субстанции. Ранний послеоперационный период прошел успешно. Теперь предстоят ещё как минимум три операции.

