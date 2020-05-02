Медики объяснили очереди машин скорой помощи в Москве

Очереди из машин скорой помощи, которые временами наблюдаются у больниц в российской столице, связаны в большинстве случаев с особым алгоритмом приема пациентов. Такое пояснение дал главный врач станции скорой и неотложной медпомощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

По словам Плавунова, прием больных, заражённых коронавирусом, принципиально отличается от работы в стандартных условиях. Возникает необходимость в так называемом «шлюзе», где весь медицинский персонал проходит санитарную обработку. Такая процедура естественным образом приводит к увеличению времени доставки пациентов

Главврач также отметил в связи с этим особенности Москвы. Из-за того, что столица представляет собой большой мегаполис, трудно рассчитать, чтобы машины скорой помощи прибывали к стационару с интервалом в 10-15 минут. Таким образом Николай Плавунов прокомментировал кадры, появившиеся в сети в апреле, на которых зафиксированы очереди из машин скорой помощи перед клиниками.

