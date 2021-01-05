Медики назвали сроки спада пандемии COVID-19 в России

Российские медики дали прогноз по срокам спада волны заболеваемости коронавирусом, сообщает портал Ura.ru.

По словам иммунолога Владимира Болибока, Россия вышла на плато, и в стране отмечается самый высокий уровень пандемии.

«К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить», — заявил эксперт.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что к весне россиянам стоит ожидать снижения заболеваемости. Однако вирусолог отметил, что сокращение количества COVID-больных будет постепенным, и значительное влияние на него окажет вакцинация населения.

Кроме того, ещё один учёный на условиях анонимности рассказал порталу, что значительный спад распространения вируса произойдёт летом. Этому поспособствует увеличение числа россиян с иммунитетом к COVID-19 за счёт вакцинированных и переболевших бессимптомно.

