Медики назвали сроки спада пандемии COVID-19 в России
Российские медики дали прогноз по срокам спада волны заболеваемости коронавирусом, сообщает портал Ura.ru.
По словам иммунолога Владимира Болибока, Россия вышла на плато, и в стране отмечается самый высокий уровень пандемии.
«К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить», — заявил эксперт.
В свою очередь, профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что к весне россиянам стоит ожидать снижения заболеваемости. Однако вирусолог отметил, что сокращение количества COVID-больных будет постепенным, и значительное влияние на него окажет вакцинация населения.
Кроме того, ещё один учёный на условиях анонимности рассказал порталу, что значительный спад распространения вируса произойдёт летом. Этому поспособствует увеличение числа россиян с иммунитетом к COVID-19 за счёт вакцинированных и переболевших бессимптомно.
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