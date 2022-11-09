Медикам Заполярья на 35% подняли зарплату

Теперь минимальная ставка для санитаров - 38 тысяч рублей, для медсестёр - 41 тысяча рублей, для фельдшеров - 47 тысяч рублей, для врача скорой помощи - 88 тысяч рублей.

Более высокие зарплаты медики начнут получать с ноября, с учётом перерасчета за сентябрь и октябрь. Региональные власти считают, что это поможет удержать медработников на своих местах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы россиян должны расти темпами выше инфляции, сообщает RT.