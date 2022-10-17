Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, этот вопрос необходимо рассмотреть.

При этом кабмин уже расширил действие программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - при переезде выпускники медицинских вузов из сел получают такие же выплаты, как врачи.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому командированные в Донецкую и Луганскую Народные республики, Запорожскую и Херсонскую области чиновники будут получать зарплату в двойном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

