Медик рассказала об опасности работать за ноутбуком лежа

Эксперт не советует работать за ноутбуком или читать книгу лежа – это наносит вред здоровью, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-офтальмолога «СМ-Клиника» Арпину Адамян.

По ее словам, в положении лежа снижается продуктивность умственной работы, поскольку оно для нее нефизиологично. Кроме того, в таком положении сложно фиксировать ноутбук в правильном для глаз положении. Еще один минус заключается в том, что во время такой работы осуществляется большая нагрузка на позвоночник, на мышцы шеи, спины, а также на сосуды головного мозга.

В результате у детей и взрослых могут возникнуть астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи. Адамян также напомнила о том, что даже если человек не работает, а просто смотрит кино, нагрузка на зрение не снижается.

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