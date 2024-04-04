Медик предупредил водителей об опасности корвалола

Корвалол и и другие препараты, которые пользуются популярностью у сердечников, лучше не принимать перед тем, как сесть за руль. Об этом заявил кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

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Врач обратил внимание, что в состав корвалола входит вещество фенобарбитал, обладающее снотворным действием. Применение препарата может снизить концентрацию внимания, что недопустимо при управлении автомобилем, предупредил медик.

Степаненко посоветовал отложить прием корвалола, если в ближайшее время планируется сесть за руль транспортного средства, пишет «Газета.Ru».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов призвал не допустить изменения цен на на корвалол, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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