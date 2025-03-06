Медик из Тувы рассказала Путину о гибели мужа на поле боя

Участница специальной военной операции (СВО), военный медик из Тувы Айдысмаа Монгуш рассказала президенту России Владимиру Путину о трагическом случае, произошедшем во время ее службы.

Она сообщила, что в составе эвакуационной группы ей пришлось самостоятельно вынести тело своего погибшего мужа, который был штурмовиком и также участвовал в СВО.

Путин поздравил женщин с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО за подвиг

Как пояснила Монгуш, они с мужем не виделись более года, так как служили в разных частях, и графики их отпусков не совпадали. Ее муж Дажа Омак решил стать участником СВО в 2023 году, и она, имея медицинское образование, последовала его примеру и также отправилась на фронт.

Монгуш добавила, что, несмотря на то, что расстояние между их подразделениями было не более 40 километров, они не могли встретиться. Она рассказала, что в какой-то момент ей, как сопровождающему эвакуационному взводу, пришлось эвакуировать тело своего мужа. Это была их последняя встреча.Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает троих детей. Президент Путин пообещал вручить ей государственную награду за её мужество и самоотверженность, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры