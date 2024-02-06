Mediascope: Пользователями Telegram стала почти половина россиян

Согласно исследованию, число пользователей Telegram за год увеличилось на 20%. В декабре 2023 года среднесуточный охват мессенджера составил 47%, в 2022 году показатель находился на уровне 39%.

По данным Mediascope, прирост пользователей позволил Telegram занять четвертое место в списке самых популярных интернет-ресурсов. Первое место занимает WhatsApp, с охватом 67%. На втором месте топа «Яндекс» (56%), тройку лидеров замыкает Google (53%). В пятерку рейтинга также вошли «ВКонтакте» (45%) и YouTube (44%).



Ранее глава министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что возобновление работы TikTok в России пока не обсуждается. После начала спецоперации на Украине соцсеть объявила о приостановке распространения нового контента в России, напоминает «Радиоточка НСН».

