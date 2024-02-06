Mediascope: Пользователями Telegram стала почти половина россиян
Доля россиян, которые ежедневно используют Telegram, достигла почти 50% от общего населения страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope.
Согласно исследованию, число пользователей Telegram за год увеличилось на 20%. В декабре 2023 года среднесуточный охват мессенджера составил 47%, в 2022 году показатель находился на уровне 39%.
По данным Mediascope, прирост пользователей позволил Telegram занять четвертое место в списке самых популярных интернет-ресурсов. Первое место занимает WhatsApp, с охватом 67%. На втором месте топа «Яндекс» (56%), тройку лидеров замыкает Google (53%). В пятерку рейтинга также вошли «ВКонтакте» (45%) и YouTube (44%).
Ранее глава министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что возобновление работы TikTok в России пока не обсуждается. После начала спецоперации на Украине соцсеть объявила о приостановке распространения нового контента в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru