Mediascope: Первый канал стал лидером новогоднего эфира

Самой популярной программой 2023 года стало новогоднее обращение президента Владимира Путина с долей 32,8%. Доля программы «Новогодняя ночь на Первом канале» составила 27,6%. Второе место среди новогодних программ занял «Голубой Огонек» на канале Россия-1 (26,8%). На третьей строчке рейтинга расположился телеканал ТНТ, новогодний выпуск «Comedy Club» (9,4%) вытеснил из тройки программу НТВ.

При этом в топ-10 популярных телепередач вошло лишь шесть проектов Первого канала и четыре программы телеканала Россия. Помимо новогоднего обращения президента и новогодних концертов в десятке лидеров рейтинга также трансляция церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, военный парад 9 мая, показ фильма «Последний Богатырь. Посланник Тьмы» и шоу «Песни от всей души».

Ранее аналитики кинотеатра KION сообщили о том, что в первые дни нового года среди российских телеканалов зрители чаще выбирали Первый канал, Россия 1, ТНТ, РЕН ТВ и СТС, сообщает «Радиоточка НСН».

