Россияне в новогодние праздники отдали предпочтение комедиям и мелодрамам

В первые дни нового года россияне чаще всего смотрели драму о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Также отдавали предпочтение комедийному проекту «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым, криминальной мелодраме «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым, праздничной комедии «Новогодний ол инклюзив» и семейному фильму «Чебурашка». Среди российских телеканалов зрители чаще выбирали Первый канал, Россия 1, ТНТ, РЕН ТВ и СТС.

В лидерах среди зарубежных проектов оказались хулиганская комедия Романа Поланского «Дворец» и триллер «Дочь болотного царя». Также в топ по предпочтениям российских зрителей вошло турецкое кино: исторический сериал «Алп-Арслан: Великий Сельджук», сага «Основание Осман» и драма «Черная Любовь».

Ранее стало известно, что фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко стал лидером российского проката и собрал в кинотеатрах более 2 миллиардов рублей с начала показа 1 января.

