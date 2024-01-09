Россияне в новогодние праздники отдали предпочтение комедиям и мелодрамам
В первые дни новогодних каникул россияне чаще смотрели телевидение и комедийные ленты, а в Рождество лидерами просмотра стали семейные киноленты и мелодрамы, сообщили НСН аналитики кинотеатра KION.
В первые дни нового года россияне чаще всего смотрели драму о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Также отдавали предпочтение комедийному проекту «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым, криминальной мелодраме «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым, праздничной комедии «Новогодний ол инклюзив» и семейному фильму «Чебурашка». Среди российских телеканалов зрители чаще выбирали Первый канал, Россия 1, ТНТ, РЕН ТВ и СТС.
В лидерах среди зарубежных проектов оказались хулиганская комедия Романа Поланского «Дворец» и триллер «Дочь болотного царя». Также в топ по предпочтениям российских зрителей вошло турецкое кино: исторический сериал «Алп-Арслан: Великий Сельджук», сага «Основание Осман» и драма «Черная Любовь».
Ранее стало известно, что фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко стал лидером российского проката и собрал в кинотеатрах более 2 миллиардов рублей с начала показа 1 января.
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