Медиафорум ОНФ пройдет в середине мая

Медиафорум Общероссийского народного фронта пройдет в Сочи с 14 по 16 мая, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба движения.

В его работе примут участие более 350 человек: лауреаты конкурсов «Правда и справедливость» и «Аэропортам - имена великих соотечественников», журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители СМИ.

На форуме пройдет церемония награждения лауреатов конкурсов журналистских работ.

Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый - в Калининграде.



