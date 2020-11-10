Медэксперт рассказала, как снизить риск заражения COVID-19 от родственников

Медицинский эксперт рассказала, как снизить риск заражения коронавирусом при проживании в одной квартире с заразившемся родственником.

По словам научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины «Гранд-Клиник» Ольги Шуппо, в таком случае необходима ежедневная влажная уборка всех комнат, а также прием индукторов интерферона после консультации с врачом. Она добавила, что не менее важно принимать витамины С и D, а также цинк полезный для профилактики инфекционных заболеваний.

Кроме того, эксперт отметила важность поддержки иммунитета, в том числе достаточным сном и увеличением потребления овощей, жиров и белков, рассказала Шуппо в эфире «Радио 1».









