Медалистами в этом году стали 17,5% выпускников школ России

Золотые медали «За особые успехи в учении» в текущем году сумели заработать 10,5% выпускников, серебряные - 7%. Такую статистику обнародовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Таким образом, примерно каждый шестой выпускник получил ту или иную награду. По оценке Кравцова, медали выступают в качестве дополнительного фактора мотивации для школьников, чтобы стремиться хорошо учиться.

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Серебряные медали присуждены в минувшем учебном году впервые за последние 10 лет. В общей сложности их получили 109 тысяч выпускников – 65500 золотые, 44200 - серебряные. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобразования, в этом году школу окончили 624700 ребят.

Для золотой медали выпускник должен был получить итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 70 баллов за Единый госэкзамен по русскому языку и одному из сдаваемых предметов. Для серебряной медали разрешено иметь не более двух отметок «хорошо», а результаты ЕГЭ должны быть не ниже 60 баллов.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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