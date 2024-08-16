Медалистами в этом году стали 17,5% выпускников школ России

Серебряные медали присуждены в минувшем учебном году впервые за последние 10 лет. В общей сложности их получили 109 тысяч выпускников – 65500 золотые, 44200 - серебряные. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобразования, в этом году школу окончили 624700 ребят.

Для золотой медали выпускник должен был получить итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 70 баллов за Единый госэкзамен по русскому языку и одному из сдаваемых предметов. Для серебряной медали разрешено иметь не более двух отметок «хорошо», а результаты ЕГЭ должны быть не ниже 60 баллов.

